Portugal, Espanha e Marrocos entregam dossiê de candidatura à FIFA

"O Mundo inteiro cabe nos nossos três países! E assim será em 2030! Vamos organizar um Mundial que deixará uma marca que perdurará no tempo e definirá novos padrões para o futuro da competição! Esta é a nossa ambição e compromisso! Queremos celebrar a história da prova ao mesmo tempo que cuidamos do seu futuro e da sua modernidade", disse o presidente da FPF, Fernando Gomes, na cerimónia.

O projeto dos três países, impulsionado pelo slogan "YallaVamos", e que pretende deixar marca "para o futebol, para o mundo e para o futuro", foi entregue em mãos ao presidente da FIFA, Gianni Infantino.

"O dossiê de candidatura que hoje aqui se entrega antecipa uma agenda de futuro, que inclui a vertente ambiental como pilar estruturante do evento, que combina as necessidades da competição com as expectativas e o futuro das cidades e das populações onde o Mundial se vai jogar, que promove a inclusão e a diversidade como base sólida em que assenta toda a nossa proposta!", acrescentou o dirigente luso.

O Mundial2030 vai ser disputado, pela primeira vez, em três continentes, sendo que, além de Europa e África, também passará pela América do Sul, mais concretamente por Argentina, Paraguai e Uruguai, que irão acolher três partidas da fase final, como forma de celebrar o centenário da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.

As federações de Portugal, Espanha e Marrocos, os três países-sede, reforçaram a ideia de deixar um verdadeiro legado em termos de sustentabilidade, inovação, investimento e impacto social.

O documento detalha a visão e o planeamento técnico em matéria de transportes, alojamento e segurança, além de apresentar as cidades anfitriãs e os estádios propostos.

"Os vossos três países já deram muito ao futebol. Têm uma grande paixão pelo jogo, grandes capacidades de organização e uma visão comum do que deve ser o futebol e os seus valores! É fantástico que tenham unido dois continentes de forma a alcançar o sonho de organizar o Campeonato do Mundo da FIFA. O futebol une o mundo e esta candidatura prova isso mesmo", elogiou o presidente da FIFA.

Os três estádios portugueses que irão acolher jogos do Mundial2030 serão o Estádio da Luz, o Estádio José Alvalade, ambos em Lisboa, e o Estádio do Dragão, no Porto.

De resto, o Estádio da Luz - o único dos três com capacidade mínima de 60.000 lugares - irá acolher uma das meias-finais da competição, revelou em abril o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.

A oficialização da escolha de Portugal, Espanha e Marrocos como organizadores do Mundial2030 será feita em 11 de dezembro, no congresso da FIFA.