Portugal evita "tubarões" no sorteio do Mundial2018

Mário Aleixo - RTP 16 Nov, 2017, 08:19 | Futebol Internacional

Os potes são elaborados tendo em conta o "ranking" da FIFA de 16 de outubro, no qual o conjunto campeão europeu em título surge no terceiro lugar, apenas atrás de germânicos e brasileiros.



Apesar da posição privilegiada que ocupará no sorteio do Kremlin, em Moscovo, a seleção comandada por Fernando Santos poderá ter companhia de peso, nomeadamente proveniente do Pote 2, composto por Espanha, Peru, Suíça, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai e Croácia.



No Pote 3, ainda surgem três formações do "velho continente", todas nórdicas (Dinamarca, a estreante Islândia e a Suécia), mais Costa Rica, Tunísia, Egito, Senegal e o Irão, conjunto comandado pelo treinador português Carlos Queiroz.



A europeia Sérvia encabeça, por seu lado, o Pote 4, que inclui ainda Nigéria, Austrália, Japão, Marrocos, Panamá, Coreia do Sul e Arábia Saudita.



A fase final do Mundial de futebol de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho.

- Constituição dos potes para o sorteio da fase final do Mundial de futebol de 2018:

Pote 1: Rússia (anfitriã), Alemanha (1º lugar do "ranking" da FIFA de 16 de outubro), Brasil (2º), PORTUGAL (3º), Argentina (4º), Bélgica (5º), Polónia (6º) e França (7º).



Pote 2: Espanha (8º), Peru (10º), Suíça (11º), Inglaterra (12º), Colômbia (13º), México (16º), Uruguai (17º) e Croácia (18º).



Pote 3: Dinamarca (19º), Islândia (21º), Costa Rica (22º), Suécia (25º), Tunísia (28º), Egito (30º), Senegal (32º) e Irão (34º)



Pote 4: Sérvia (38º lugar), Nigéria (41º), Austrália (43º), Japão (44º), Marrocos (48º), Panamá (49º), Coreia do Sul (62º) e Arábia Saudita (63º).

Vinte repetentes e dois estreantes

A Islândia que brilhou na última edição do Europeu, em 2016, ao atingir os quartos-de-final, e o Panamá são estreantes e vão aumentar para 79 o número de participantes em fases finais do Mundial.



Destaque ainda para o facto de pela quinta vez, e quarta consecutiva, estarem representados os cinco continentes, o que já havia acontecido em 1974, ano em que a Oceânia se estreou, por intermédio da Austrália, e se repete desde 2006.



A fase final do Mundial de futebol de 2018 vai contar com dois estreantes absolutos e 20 repetentes de 2014. Entre os ausentes estão os "pesos pesados" Itália, Holanda e Chile.



Na Rússia, reeditam a presença no Brasil o próprio conjunto "canarinho", único totalista e com cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), e a Alemanha, campeã em título e quatro vezes vencedora da prova (1954, 1974, 1990 e 2014).



Os bicampeões Uruguai (1930 e 1950) e Argentina (1978 e 1986) e os campeões Inglaterra (1966), França (1998) e Espanha (2010) também selaram o apuramento.



No que se refere a presenças, e além das seleções campeãs, repetem 2014 a Rússia, qualificada como anfitriã, e ainda Colômbia, Bélgica, Portugal, Suíça, Croácia, México, Costa Rica, Coreia do Sul, Japão, Irão, Nigéria e Austrália.