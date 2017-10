Portugal inicia qualificação para o Mundial com derrota

Inês Geraldo - RTP 24 Out, 2017, 18:57 | Futebol Internacional

Depois de uma estreia em Europeus onde deixou boas indicações, a equipa feminina de Portugal começou esta terça-feira a caminhada para tentar uma presença inédita num Mundial de futebol feminino.



Em Penafiel, com mais de quatro mil espetadores, a equipa portuguesa entrou aguerrida e a pressionar em todo o campo, apesar não conseguir materializar a posse de bola em oportunidades de golo. Apenas aos 16 minutos, Carolina Mendes tentou a sorte num remate que acabou por dar pontapé de canto.



A Bélgica acabou por entrar em jogo e a tentar chegar com perigo à baliza de Patrícia Morais, algo que aconteceu aos 40 minutos, com Van Gorp a rematar com muito perigo por cima.



No início da segunda metade, a Bélgica entrou a dominar e acabou por chegar ao golo através da marcação de um pontapé de canto. Wullaert bateu e De Caigny correspondeu com um golpe de cabeça que terminou no fundo das redes da Seleção Portuguesa.



Até ao fim da partida, Francisco Neto lançou Andreia Norton, Jéssica Silva e Laura Luís para tentar chegar ao empate mas a melhor oportunidade surgiu dos pés de Vanessa Marques, aos 68 minutos. Depois de um corte defeituoso de uma defesa belga, a jogadora do Sporting de Braga rematou contra uma adversária.



Assim, Portugal inicia a caminhada para o Mundial 2019 com uma derrota, num jogo em que foi batido o recorde de assistência num jogo da seleção feminina. Estiveram no estádio mais de quatro mil pessoas a apoiar a equipa liderada por Francisco Neto.