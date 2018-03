Portugal persegue classificação inédita na Algarve Cup

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Mar, 2018, 09:03 / atualizado em 05 Mar, 2018, 09:15 | Futebol Internacional

Jéssica Silva que sofreu um pequeno toque estará em condições de alinhar esta noite.



A capitã Cláudia Neto, na antevisão da partida, revelou que a equipa nacional está ciente do futebol direto praticado pelas nórdicas: “Será difícil mas vamos colocar em prática o nosso jogo e conquistar a vitória. Não termos pressão…”



À entrada para a última jornada da fase de grupos, a equipa das quinas ostenta o melhor registo defensivo da prova, com apenas um golo sofrido.



À entrada para a ronda decisiva da fase de grupos, a equipa lusa soma quatro pontos. Além de Portugal, a campeã da Europa Holanda e as seleções de Austrália, Suécia e Coreia do Sul ainda não conheceram o sabor da derrota.



A formação comandada por Francisco Neto está entre as cinco seleções que ainda não perderam na competição e é uma das seis com saldo positivo de golos. Além de Portugal, a campeã da Europa Holanda e as seleções de Austrália, Suécia e Coreia do Sul ainda não conheceram o sabor da derrota.



As restantes formações com saldo positivo de golos são Holanda, Austrália, Noruega, Suécia e Coreia do Sul.



Recorde-se que a seleção portuguesa encontra-se na 38ª posição do “ranking” mundial FIFA, enquanto a Noruega é 14ª.



No outro desafio do Grupo A defrontam-se Austrália e China, em Albufeira, a partir das 19h00.



Nesta altura Austrália e Portugal comandam o Grupo A com quatro pontos cada, segue-se a Noruega com dois e a China ainda sem qualquer ponto.



Esta segunda-feira é o dia das grandes decisões na Algarve Cup 2018.



A Algarve Cup 2018 está prestes a entrar na fase de todas as definições. Os seis encontros da derradeira jornada da fase de grupos, agendados para esta segunda-feira, vão decidir quem são as equipas que vão lutar pelo troféu.