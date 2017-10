Portugal prepara receção à Suíça

Foto: Reuters

Na antevisão à partida, Fernando Santos declarou que mantém uma fé inabalável na qualificação direta para Portugal. Em dia de aniversário, o selecionador nacional acredita que os seus jogadores vão dar uma prenda tanto a si como aos portugueses.



"Mantenho a convicção que amanhã os jogadores vão dar-me uma prenda e que Portugal vai chegar ao Campeonato do Mundo através da fase de grupos. A Suíça é um adversário fortíssimo que está a fazer uma qualificação brutal, com nove vitórias em nove jogos. Sabemos das dificuldades do jogo e que vamos defrontar uma equipa de grandíssima qualidade", afirmou Fernando Santos.



Apesar da convicção, o Selecionador Nacional avisa para o poderio suíço, que alcançou nove vitórias nos nove jogos disputados na fase de qualificação para o Mundial2018, na Rússia.

Pepe acerdita no apuramento direto

O defesa Pepe, capitão da equipa portuguesa na última partida frente a Andorra, declarou que todos os jogaodes estão confiantes na qualificação de Portugal para o Mundial.



Pepe lembrou que na primeira partida Portugal não contou com Cristiano Ronaldo, a principal bandeira da Seleção Nacional, e que agora a história será diferente."Não tínhamos o nosso jogador mais importante, a nossa bandeira, que é Cristiano Ronaldo. Amanhã vai ser um jogo completamente diferente. Sabemos da responsabilidade que temos e todos queremos estar no Mundial. Vamos fazer tudo para isso, vamos correr e trabalhar mais que eles".



O defesa de 34 anos, agora no Besiktas, deu a receita para o jogo desta terça-feira. Pepe declarou que a concentração em campo será a chave para vencer uma Suíça que não soma qualquer desaire.



"Temos que encarar o jogo com concentração e é isso que vamos fazer. Temos que ser nós próprios, com uma grande ambição e espírito de sacrifício. Vamos conseguir", garantiu o defesa.



Com a partida de amanhã, no Estádio da Luz, Pepe vai somar a 90.ª internacionalização por Portugal e tornar-se no oitavo jogador mais internacional de sempre com a camisola das quinas.



