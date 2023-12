Portugal recebe 7,08 milhões de euros da FIFA

De acordo com o relatório, os sete primeiros anos do Programa Forward permitiram financiar mais de 1.600 projetos em todo o mundo, o que resultou na construção de 577 campos de futebol e proporcionou a criação de 208 novas competições.Em Portugal, a FIFA destaca a contribuição para a construção da Cidade do Futebol, em Oeiras, sede da Federação Portuguesa de Futebol, ligeiramente superior a 500.000 euros, de um total de 7,08 ME disponibilizados à modalidade a nível nacional.O apoio concedido ao futebol feminino em Portugal ascendeu a perto de 400.000 euros, o que levou a FIFA a estabelecer uma relação com a primeira qualificação da seleção nacional para o Campeonato do Mundo, em 2023, disputado na Austrália e Nova Zelândia e no qual a equipa lusa foi eliminada na fase de grupos.”, observou o presidente do organismo, Gianni Infantino, assinalando que se trata “tanto de uma responsabilidade, como de uma obrigação”.Cerca de 80% do valor total foi entregue diretamente às 211 federações nacionais e o novo Programa Forward, designado 3.0, propõe aumentar o valor disponibilizado para apoiar o desenvolvimento do futebol mundial, entre 2023 e 2026.