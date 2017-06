Portugal sem Ronaldo em campo prepara jogo da Letónia

Mário Aleixo - RTP 06 Jun, 2017, 11:31 / atualizado em 06 Jun, 2017, 11:54 | Futebol Internacional

A seleção portuguesa de futebol realizou mais um treino de preparação para o jogo de sexta-feira com a Letónia, de qualificação para o Mundial2018, num apronto no qual ainda não participou Cristiano Ronaldo.



O capitão da seleção nacional, que no sábado disputou e venceu a final da Liga dos Campeões, pelo Real Madrid (4-1 com a Juventus), e juntou-se esta terça feira à comitiva, completando o lote de 24 atletas chamados pelo selecionador Fernando Santos.



Tal como tinha sucedido na véspera, Ronaldo foi o único ausente em mais uma sessão ministrada na Cidade do Futebol, em Oeiras, ficando no hotel a fazer trabalho de recuperação, sendo que João Mário foi poupado na fase inicial por precaução, devido a dores num gémeo da perna direita.



Contudo, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou que o médio do Inter Milão iria integrar normalmente a fase posterior do apronto, já longe dos olhares da comunicação social.



Nos 15 minutos abertos aos jornalistas, os restantes atletas fizeram aquecimento sem bola, sem quaisquer limitações.



Na quarta-feira, a formação lusa realiza o último treino em Portugal, antes de viajar para Riga, onde, dois dias depois, defronta a Letónia, em jogo da sexta jornada do grupo B da zona europeia de qualificação para o Mundial2018.



A seleção nacional, campeã europeia em título, vai depois participar na Taça das Confederações, que vai decorrer de 17 de junho a 2 de julho, na Rússia.