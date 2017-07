Portugal sub-19 apura-se para as meias-finais do Euro2017

Lusa 05 Jul, 2017, 20:22 / atualizado em 05 Jul, 2017, 20:22 | Futebol Internacional

Mesaque Dju colocou Portugal em vantagem, aos 35 minutos, mas Graicar empatou cinco minutos depois. Na segunda parte, Rui Pedro fez o segundo golo no torneio e deu o triunfo à ‘equipa das quinas’, aos 74.



Com este triunfo, Portugal, com seis pontos, qualificou-se para as meias-finais e garantiu a vitória no Grupo 1, uma vez que tem vantagem no confronto direto sobre a República Checa e a Geórgia, que têm três pontos. A Suécia ainda não pontuou.





Num jogo bem disputado, mas com poucas oportunidades de golo, foram os checos os primeiros a criar perigo, com Hlavatý a desferir um remate forte na área, com Diogo Costa a fazer uma grande defesa para impedir o primeiro golo do jogo.Apesar de nenhuma das formações ter um domínio prolongado da partida, Portugal começou a entrar mais vezes no último terço do adversário depois dos primeiros 20 minutos, com recurso às alas e à mobilidade dos avançados, com Rui Pedro e Mesaque Dju, no lugar de Gedson, a ajudarem na circulação de bola e a procurarem desmarcações.Aos 35 minutos, após uma grande jogada pela esquerda, que começou com João Filipe a tirar três jogadores do caminho e continuou com Quina a fintar mais um, o extremo cruzou rasteiro, junto à linha, para o primeiro golo, finalizado por Dju.Cinco minutos depois, a justificar um período em que a República Checa foi atrás do empate e assumiu o controlo do jogo, o lateral Holík cruzou da direita, sem que nenhum defesa conseguisse cortar a bola, que sobrou para Graiciar, que à meia volta fez o 1-1 que durou até ao intervalo.Na segunda parte, o ritmo aumentou, o que beneficiou o estilo de jogo dos portugueses, que tiveram mais oportunidades para exibir o talento individual, sobretudo no um para um e na organização ofensiva.Ainda assim, as oportunidades de perigo escasseavam, ainda que os checos fossem tentando com vários remates de longe, todos desencontrados com a baliza.À entrada do último quarto de hora, o ‘substituto’ Rafael Leão fintou Holík na esquerda e cruzou para o segundo poste, onde Rui Pedro cabeceou para o fundo das redes e voltou a ‘salvar’ Portugal, depois de ter feito, de penálti, o único golo frente à Geórgia, na primeira jornada.Depois disso, e já com Florentino no lugar de Domingos Quina para oferecer maior segurança no ‘miolo’, a formação lusa gozou de um período de superioridade que impedia ataques dos checos.Bruno Paz tinha entrado há segundos, para o lugar de Dju, quando Diogo Costa ficou mal na figura num livre batido de forma rápida pelo ‘capitão’ Chalus a fazer o 2-2 em cima dos 90, mas o árbitro anulou o golo por se tratar de uma bola parada indireta.Depois do ‘susto’, a seleção portuguesa ‘trancou’ o meio-campo e segurou os três pontos e o apuramento para as 'meias', liderando o Grupo A com seis pontos à entrada para a última jornada da fase de grupos, com a Suécia, no sábado pelas 17h00.