Portugal treina no Bessa e viaja para Budapeste

Futebol Internacional

Portugal regressa hoje ao palco da goleada (5-1) de quinta-feira sobre as Ilhas Faroé e tem uma sessão agendada para as 10h30, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.



É esperado que o selecionador Fernando Santos poupe os jogadores que foram titulares no encontro de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo e que manteve Portugal no segundo lugar do agrupamento, a três pontos da Suíça, que lidera.



Às 14h30, a comitiva lusa viaja até Budapeste, com chegada prevista para a 17h45 de Lisboa.



Portugal defronta no domingo, às 19h45, a Hungria, na Arena Groupama, num encontro que será arbitrado pelo holandês Danny Makkelie.



Portugal conseguiu frente às Ilhas Faroé a esperada sexta vitória consecutiva no Grupo B europeu de apuramento para o Mundial de futebol de 2018, ao golear o adversário, num Bessa em festa e rendido a Cristiano Ronaldo.





Na sua 144ª internacionalização "AA", o capitão da seleção lusa voltou a brilhar, ao somar mais um "hat-trick" à sua interminável coleção de golos, ao faturar aos três minutos em acrobacia, aos 29 de penálti, e aos 65 com classe.Ronaldo passou o seu total de golos na seleção para 78, superando os 77 que o "rei" Pelé marcou pelo Brasil, e já conta 14 na qualificação, igualando o recorde histórico numa fase de qualificação na zona europeia de Predrag Mijatovic.O jogador do Real Madrid, que em termos de seleções europeias já só perde para Ferenc Puskas (84 golos pela Hungria), ainda fez a assistência para o tento de William Carvalho, aos 58, e esteve na origem do golo do suplente Nelson Oliveira, aos 84.No rescaldo da partida o selecionador Fernando Santos comentava: "É sempre importante ganhar. Tínhamos quatro finais e agora passamos a ter três. Desde o princípio que tenho dito que era importante vencer este jogo. Para estarmos presentes na fase final do Mundial, que acredito que vamos estar, era importante ganhar estes jogos".O Grupo B é comandado pela Suíça com 21 pontos, segue-se Portugal com 18, a Hungria com 10, as Ilhas Faroé com cinco, Andorra quatro e Letónia com três pontos.A Suíça já sabe que pelo menos vai aos "play-off" e o mesmo poderá saber Portugal já no domingo, se pontuar na Hungria. Provável é que as duas seleções se enfrentem na última jornada para os dois primeiros lugares.