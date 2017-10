Portugal treina no sintético do Estádio Nacional de Andorra

Mário Aleixo - RTP 06 Out, 2017, 08:25 / atualizado em 06 Out, 2017, 08:25 | Futebol Internacional

Portugal tem uma sessão agendada para as 17h30 hora de Lisboa, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.



Depois do pequeno susto no início da semana, Cristiano Ronaldo trabalhou sem limitações na quinta-feira e deverá estar apto para o encontro da nona e penúltima ronda do Grupo B.



Para lá da forma aguerrida como a seleção local joga a equipa das quinas deverá prevenir-se para as particularidades do relvado sintético em especial os ressaltos de bola e a velocidade. Também a utilização de botas com pitons circulares são as melhores para jogar em cima desses pisos.



Na quinta-feira, ao final da tarde, cerca de uma centena de portugueses e lusodescendentes recebeu em festa a seleção em Andorra.





Antes do treino o selecionador Fernando Santos e um jogador ainda a designar vão fazer a antevisão do encontro, em conferência de imprensa.A seleção nacional ocupa o segundo posto do grupo, com 21 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera só com vitórias. As duas equipas já têm pelo menos assegurado um lugar no "play-off", caso falhem o primeiro lugar.O Andorra-Portugal está agendado para sábado, às 19h45, e vai ser arbitrado pelo checo Miroslav Zelinka.