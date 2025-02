Portugal vai ter quartel-general em Genebra durante o Europeu feminino de futebol

A equipa das ‘quinas’ vai estrear-se, no Grupo B, frente à Espanha, campeã do mundo e detentora da Liga das Nações, no dia 03 de julho, em Berna, defrontando, quatro dias depois, em 07, a Itália, em Genebra, e a Bélgica, no dia 11, em Sion.



Portugal, 22.º da hierarquia mundial, reencontra a Espanha, segunda do mundo e que vai para a sua quinta presença em fases finais, na reedição da estreia lusa num Europeu – perdeu por 2-0, em 2017 – tendo como melhor desempenho a chegada às ‘meias’, em 1997.



A Itália, vice-campeã europeia em 1983 e 1997, ocupa o 13.º posto do ranking e vai estar pela 13.ª vez numa fase final do torneio continental, enquanto a Bélgica, 19.ª da hierarquia, soma as mesmas duas presenças de Portugal – também nas últimas duas –, tendo, em 2022, chegado aos quartos de final.



Durante a competição, a formação comandada por Francisco Neto vai ter como ‘quartel-general’ o Geneva Marriott Hotel, em Genebra, utilizando, para treinos, o Stade des Arbères, recinto utilizado pelo clube FC Meryn, a cerca de três quilómetros da unidade hoteleira.



Para chegar à terceira fase final consecutiva, Portugal venceu o Grupo B3, superando Irlanda do Norte, Bósnia-Herzegovina e Malta, e, depois, superou dois play-offs, face a Azerbaijão (4-1, fora, e 4-0, em casa) e República Checa (1-1, em casa, e 2-1, fora).



Em 2017, nos Países Baixos, Portugal conquistou a primeira vitória em fases finais, frente à Escócia, por 2-1, tendo, em Inglaterra, em 2022, alcançado apenas um empate, diante da Suíça (2-2).



A 14.ª edição do Europeu feminino vai ser disputada entre 02 a 27 de julho, em oito cidades suíças.



A Inglaterra é a atual detentora do troféu, sucedendo aos Países Baixos, num historial dominado pela Alemanha, que detém oito títulos, o primeiro como República Federal da Alemanha (RFA), seguida de Noruega, com dois, e ainda Suécia, também com um.