Portugal vence Alemanha por 1-0 em torneio da UEFA de sub-19

14 Nov, 2018, 16:07

Um golo de Pedro Neto, aos 58 minutos, após uma boa jogada individual, deu a vitória à equipa das 'quinas', comandada pelo selecionador Filipe Ramos.



A seleção lusa ainda vai defrontar neste torneio a anfitriã Arménia, no sábado, e a Holanda, na terça-feira.



Portugal é o campeão europeu em título no escalão de sub-19, sob o comando do selecionador Hélio Sousa, que já tinha levado a mesma geração à conquista do título continental de sub-17.