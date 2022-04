Portugal vence Bulgária e continua na corrida ao Mundial feminino de 2023

Diana Silva, aos 18 minutos, a aniversariante Vanessa Marques, aos 26, e Carole Costa, aos 42, marcaram os tentos da formação lusa.

Com duas rondas por disputar, as comandadas de Francisco Neto seguem no terceiro lugar do agrupamento, com 16 pontos, contra 18 da Sérvia, segunda, que hoje surpreendeu, ao vencer em casa a líder Alemanha (21 pontos) por 3-2.

No próximo jogo, em 02 de setembro, Portugal tem um decisivo embate na Sérvia, onde está obrigado a vencer para ascender ao segundo lugar, de acesso aos `play-offs`. O primeiro qualifica-se diretamente para a fase final.