Portugal vence Dinamarca e conquista Torneio Internacional do Porto

Lusa Comentários 21 Abr, 2019, 15:07 / atualizado em 21 Abr, 2019, 15:54 | Futebol Internacional

A equipa treinada por Rui Bento inaugurou o marcador no Estádio do Varzim aos 65 minutos, por intermédio de Marcos Paulo, mas os dinamarqueses restabeleceram a igualdade aos 75, através de Ahmed Daghim, antes de Rodrigo Valente marcar, aos 84, o golo que permitiu à seleção lusa vencer o jogo e o torneio.



A seleção portuguesa, que tinha empatado 1-1 com a França, na estreia, e vencido por 3-1 o México, na segunda ronda, beneficiou também do resultado registado no outro jogo realizado hoje, que terminou com a vitória da equipa francesa sobre o México, por 2-0.



Portugal e França terminaram no topo da classificação, ambos com sete pontos e a mesma diferença de golos (três favoráveis), mas a ‘equipa das quinas’ impôs-se no critério de desempate seguinte, o maior número de golos marcados (os portugueses concretizaram seis, contra cinco dos franceses).