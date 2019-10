Portugal vence na Albânia na qualificação para o Europeu feminino

Lusa Comentários 04 Out, 2019, 19:08 / atualizado em 04 Out, 2019, 19:11 | Futebol Internacional

Jéssica Silva, aos 16 minutos, marcou o único golo da 'equipa das quinas', que procura qualificar-se pela segunda vez consecutiva para um Europeu.



Com este triunfo, Portugal, que tem três pontos, igualou a Escócia e a Finlândia, que tinham vencido os primeiros encontros, enquanto a Albânia, já com dois jogos, e o Chipre ainda não pontuaram.



Portugal volta a jogar em 12 de novembro, em casa com a Finlândia, equipa que visita em 14 de abril de 2020, no terceiro encontro da fase de apuramento.