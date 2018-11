Partilhar o artigo Portugal vence na Polónia e fica em vantagem no `play-off` do Europeu de sub-21 Imprimir o artigo Portugal vence na Polónia e fica em vantagem no `play-off` do Europeu de sub-21 Enviar por email o artigo Portugal vence na Polónia e fica em vantagem no `play-off` do Europeu de sub-21 Aumentar a fonte do artigo Portugal vence na Polónia e fica em vantagem no `play-off` do Europeu de sub-21 Diminuir a fonte do artigo Portugal vence na Polónia e fica em vantagem no `play-off` do Europeu de sub-21 Ouvir o artigo Portugal vence na Polónia e fica em vantagem no `play-off` do Europeu de sub-21

Tópicos:

Grécia, Itália, Polónia, Diogo Jota,