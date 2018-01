Portugal vence República da Irlanda em jogo de preparação

Lusa 18 Jan, 2018, 22:33 | Futebol Internacional

O primeiro de dois jogos particulares de Portugal frente à República da Irlanda nos Açores contou com maiores oportunidades de golo para a equipa portuguesa. No entanto, a seleção das 'quinas' só conseguiu chegar ao golo na segunda parte, depois da marcação de uma grande penalidade pela capitã lusa.



A formação irlandesa foi a primeira a aproximar-se da baliza adversária, quando, aos quatro minutos, Amber Barret obrigou à saída de Patrícia Morais da baliza para cortar o lance que levou a bola para fora.



Cerca de 10 minutos depois, uma falta sobre a avançada Diana Silva à entrada da área origina um livre perigoso marcado por Dolores Silva, que fez a bola passar perto da trave da baliza de Marie Hourihan.



No arranque da segunda parte, um pontapé de livre direto de Andreia Norton obrigou à defesa de Marie Hourihan, que evitou o primeiro golo da partida.



A resposta da Irlanda surgiu de imediato, mas sem grande perigo. No seguimento de um canto na esquerda, Amber Barrett recebeu e rematou por cima da baliza.



Aos 59 minutos, uma falta sobre Andreia Norton fez Sandra Bastos assinalar grande penalidade, que foi convertida em golo por Dolores Silva.



Antes do final do jogo, duas jogadas perigosas para ambas as equipas, primeiro, aos 84 minutos, num remate de Leanne Kiernan, que foi ao poste da baliza lusa, depois, já em cima dos 90 minutos, um remate forte de Tatiana Pinto, que passou por cima da barra.