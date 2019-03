Portugal vence Turquia mas tem de superar Escócia para atingir Europeu sub-19

Lusa Comentários 23 Mar, 2019, 20:10 / atualizado em 23 Mar, 2019, 20:10 | Futebol Internacional

Portugal alcançou a segunda vitória nesta fase de apuramento, com golos de Umaro Embaló (67 minutos), de Gonçalo Ramos (90) e de Nuno Tavares (90+3), mas perdeu o primeiro lugar do grupo 6 para a Escócia, que tem os mesmos seis pontos e a mesma diferença de golos, mas mais um golo marcado - sete contra seis -, após ter goleado hoje o Chipre (4-0).



A equipa treinada por Filipe Ramos tem, assim, de vencer o último jogo, no Estádio do Bessa, no Porto, para disputar a fase final na Arménia, entre 14 e 27 de julho, e defender o título da categoria, alcançado em 2018, na Finlândia.



Num jogo pouco intenso na maior parte do tempo, Portugal passou quase toda a primeira parte no meio-campo turco, mas só 'cheirou' o golo num remate de Félix Correia a centímetros da trave, aos 27 minutos, num outro de Rafael Camacho ao poste, aos 35, e num cabeceamento de Ganchas por cima, já na pequena área.



A Turquia ainda respondeu antes do intervalo, aos 45, num remate ao lado de Enes Ilkin e avançou no terreno no início da segunda parte, mas Portugal, apesar de ter perdido ascendente, chegou ao golo aos 67, quando o recém-entrado Umaro Embaló aproveitou uma 'sobra' no interior da área turca para marcar.



A partir daí, a equipa das 'quinas' controlou o desafio e 'selou' o resultado final nos instantes finais, com Gonçalo Ramos a 'picar' a bola sobre o guardião Berke Ozer, após lance individual, e Nuno Tavares a marcar num ?tiro' rasteiro e colocado, à entrada da área.







Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Portugal - Turquia, 3-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Umaro Embaló, 68 minutos.



2-0, Gonçalo Ramos, 90.



3-0, Nuno Tavares, 90+3.







Equipas:



- Portugal: Celton Biai, Costinha, Gonçalo Loureiro, Ganchas, Nuno Tavares, Diogo Capitão, Romário Baró, Tiago Dantas (Rodrigo Fernandes, 83), Rafael Camacho (Umaro Embaló, 58), Pedro Neto (Gonçalo Ramos, 58) e Félix Correia (João Mário, 68).



(Suplentes: João Valido, Pedro Álvaro, Tomás Tavares, Vítor Ferreira, Fábio Vieira, Rodrigo Fernandes, João Mário, Umaro Embaló e Gonçalo Ramos).



Treinador: Filipe Ramos.



- Turquia: Berke Ozer, Onur Takir, Sahan Akyuz, Gorkem Can, Cemali Sertel, Erdem Seçgin, Umut Gunes (Okan Yilmaz, 82), Yunus Akgun, Atalay Babacan (Berkin Taskin, 82), Enes Ilkin e Emre Aydinel (Omer Uzun, 63).



(Suplentes: Dougkan Ozkan, Suleyman Lus, Erdogan Kaya, Ismail Cokcalis, Berkin Taskin, Egehan Gok, Sefa Akgun, Okan Yilmaz e Omer Uzun).



Treinador: Senol Ustaomer.







Árbitro: Antti Munukka (Finlândia).



Ação disciplinar: Nada a registar.



Assistência: cerca de 500 espetadores.