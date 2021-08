Português Ivo Campos abandona cargo de treinador do Interclube

Em declarações à agência Lusa, Ivo Campos revelou hoje que não aceitou renovar o contrato devido a proposta de redução salarial, e por entender também que o novo projeto apresentado pela direção do clube não correspondeu às suas expectativas.



Ivo disse que deixa o Interclube extremamente orgulhoso do trabalho desenvolvido, ao longo dos dois últimos anos, como técnico principal.



Apontou o regresso da equipa às competições africanas como uma das metas conseguidas, fruto do sexto lugar, com 44 pontos, alcançado no Girabola, que terminou sábado.



O treinador português disse que vai continuar em Luanda, onde reside com a família - esposa e filha angolanas -, após recusar duas propostas vindas de Portugal, para treinador principal, e uma no Marrocos, como treinador assistente.



Os nomes das equipas não foram revelados.



Tudo acontece numa altura em que o ex selecionador angolano Beto Bianchi, também antigo treinador do Petro de Luanda, é apontado como o sucessor de Ivo Campos no Interclube.