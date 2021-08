Português Kevin Rodrigues emprestado pela Real Sociedad ao Rayo Vallecano

O lateral esquerdo, de 27 anos, internacional por Portugal, iniciou a sua carreira nos franceses do Toulouse, antes de se transferir para a filial da Real Sociedad, em 2015, tendo feito a sua estreia na equipa principal a 29 de janeiro de 2017 e, desde então, disputado 32 jogos pela formação basca.



Nas duas últimas épocas jogou por empréstimo no Leganés e no Eibar, disputando 48 partidas na I Liga.



Kevin Rodrigues chega ao Rayo para lutar por uma posição no lado esquerdo com Fran García, pelo qual o clube exerceu a opção de compra ao Real Madrid neste verão.