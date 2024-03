Português Marcos Antunes quer conquistar CAN de futsal e levar Angola ao Mundial

Angola está no Grupo A da principal competição continental de seleções, que vai decorrer entre 11 e 21 de abril, juntamente com Marrocos, seleção anfitriã e atual detentora do título, Gana e Zâmbia.



Apesar do desejo manifestado, o treinador luso admite que Angola vai enfrentar dificuldades nos jogos da primeira fase, em que os dois primeiros de cada um dos dois grupos seguem para as meias-finais.



“Sabemos que Marrocos é uma equipa de outro campeonato, está no top-10 do mundo, enquanto Angola está em 46.º posto, mas o que é facto é que vamos jogar cinco contra cinco e o que nós queremos é dar a melhor resposta já com Marrocos, para, depois, nos focarmos nos jogos com Gana e Zâmbia. O que nós queremos, numa primeira fase, é passar de grupo e, depois, lutar por um lugar nos três primeiros para estarmos no Campeonato do Mundo do Uzbequistão”, disse o técnico, à Lusa.



Marcos Antunes lamentou, por outro lado, o facto de os campeonatos angolanos estarem parados, ao contrário dos adversários, que apresentam altos índices físicos, por estarem a competir ao mais alto nível.



“Uma coisa é estarmos a jogar e a competir e termos os índices físicos lá mais no alto, outra coisa é estarmos a preparar-nos para atingirmos estes níveis físicos, mas acredito que, a partir de quinta-feira, já teremos os jogadores no pico da forma”, garantiu.



O selecionador disse ter à disposição um grupo de trabalho jovem, que não só dá confiança para a conquista do torneio africano, mas também para o futuro.



“Claramente que o plantel me dá garantias, é um plantel jovem e que a cada dia de treino me dá total garantia, não só para esta CAN, mas para o futuro”, salientou.



O selecionador garantiu que, passados dois anos, o futsal angolano melhorou consideravelmente, ao ponto de despertar o interesse das empresas angolanas, pela credibilidade que a modalidade desperta.



“Eu acredito que o futsal em Angola, hoje, é completamente diferente. Desde 2021 que está muito melhor. Hoje, o futsal em Angola é muito mais credível”, garantiu.



Em junho do de 2023, em declarações à Lusa, Marcos Antunes descreveu o quadro negativo na seleção angolana, do ponto de vista financeiro, uma realidade que garante ter-se alterado, para melhor.



“É engraçado que depois da entrevista que dei [à Lusa], em junho de 2023, posso dizer que tudo aquilo que tinha afirmado hoje já não é assim. [Foi] Numa altura muito difícil em Angola a nível económico, mas é totalmente diferente porque as empresas procuram-nos, apesar do pouco dinheiro, mas querem estar do nosso lado”, manifestou.



Na quinta-feira, Angola segue viagem para Marrocos, palco da CAN2024 de futsal, para realizar jogos de preparação.



Angola participa pela quarta vez na competição, na qual tem como melhor resultado o terceiro lugar alcançado em 2020, em Marrocos, depois das eliminações na fase de grupos em 2008, na Líbia, e em 2016, na África do Sul.