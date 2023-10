Português Paulo Sousa despedido pela Salernitana

De acordo com a equipa de Salerno, Paulo Sousa será substituído pelo italiano Filippo Inzaghi, sem revelar a duração do vínculo.



Após oito encontros, a Salernitana ocupa o 19.º e penúltimo lugar da Serie A, com apenas três pontos, fruto de três empates e cinco derrotas, tendo apenas uma vitória, frente ao Ternana, da segunda divisão, na Taça de Itália.



Paulo Sousa, de 53 anos, chegou à Salernitana na última temporada, conseguindo quatro vitórias em 16 jogos, mas salvando a equipa da despromoção.



O antigo médio, que começou a carreira de treinador nas camadas jovens das seleções portuguesas, passou ainda por Queens Park Rangers, Swansea, Leicester, Videoton, Maccabi Telavive, Basileia, Fiorentina, Tianjin Quanjian, Bordéus e Flamengo, além da seleção da Polónia.