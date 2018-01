Português Rony Lopes marca na vitória do Mónaco frente ao Metz

Lusa 21 Jan, 2018, 18:23 | Futebol Internacional





O brasileiro Jorge Moraes, aos 45+2 minutos, e o argelino Rachid Ghezzal, aos 67, quando os visitantes já jogavam em inferioridade numérica, por expulsão do guarda-redes Kawashima, aos 50, colocaram a equipa monegasca a vencer por 2-0.



O lanterna-vermelha Metz ainda reduziu para a diferença mínima pelo senegalês Ibrahima Niane, aos 72, mas o regresso às vitórias do Mónaco, que colocou fim a uma série vitoriosa do Metz, foi confirmado por Rony Lopes (3-1), aos 81 minutos.



O português entrou aos 55, por troca com Diakhaby, para a equipa de Leonardo Jardim, que já contava com João Moutinho no 'onze'.



O Mónaco soma 46 pontos, menos um do que o Marselha, segundo classificado, mas a sua posição na tabela está ainda dependente do resultado do encontro entre o Lyon, que soma 45 pontos, e o líder Paris Saint-Germain, a realizar ainda hoje.



O Nice recebeu e venceu o Saint-Étienne, por 1-0, com o único golo a ser apontado por Wylan Cyprien, aos 22 minutos. O Nice segue na sexta posição com os mesmos 34 pontos do Nantes, quinto, enquanto Saint-Étienne é 16.º, com 23.