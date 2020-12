"Premier League". City atrasa-se na luta pelos primeiros lugares

Poucos dias depois do (0-0) no dérbi de Manchester, os "citizens", que contaram com o central e com João Cancelo entre os titulares, adiantaram-se no marcador por intermédio do médio alemão Ilkay Gundogan, aos 30 minutos, mas não tiveram capacidade para aumentar a vantagem ou sequer preservá-la.Ainda antes do intervalo, os "baggies", que ocupam o 19.º e penúltimo posto, conseguiram chegar ao empate, aos 43 minutos, através de um remate do nigeriano Semi Ajayi, que acabou por desviar em Rúben Dias e trair o guardião Ederson.





"Wolves" vencem com marca portuguesa







Se Rúben Dias foi infeliz no jogo da sua equipa, o mesmo não se poderá dizer dos compatriotas Daniel Podence e Pedro Neto, que asseguraram a reviravolta dos "wolves", depois de o francês Olivier Giroud ter adiantado os "blues", aos 49 minutos, num lance em que Rui Patrício ficou mal na "fotografia".Além do guardião, os "wolves" apresentaram-se com mais cinco portugueses no "onze", o lateral Nélson Semedo, o médio Rúben Neves e os avançados Fábio Silva, Pedro Neto e Daniel Podence, que iria repor a igualdade com um grande golo, aos 66 minutos, depois de "bailar" sobre Reece James.Já com Vítor Ferreira no lugar de Podence, o Wolverhampton iria alcançar o tento do triunfo em tempo de compensação, na sequência de um rápido contra-ataque. O jovem médio contratado ao FC Porto lançou Pedro Neto e o extremo deixou para trás o central Kurt Zouma, antes de rematar cruzado e bater Edouard Mendy, aos 90+5 minutos.O Chelsea, quinto colocado, com 22 pontos, averbou o segundo desaire seguido e, além de ter perdido a possibilidade de igualar a dupla da frente, Tottenham e Liverpool - que se defrontam esta quarta-feira -, arrisca-se a terminar esta ronda no oitavo lugar.