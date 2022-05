Premier League. Manchester United vence Brentford com golos portugueses

Numa das melhores exibiçõies das últimas partidas, o Manchester United conseguiu voltar às vitórias. Frente ao Brentford, Bruno Fernandes abriu o marcador ainda na primeira parte a passe de Wan Bissaka (o internacional português chegou á meia centena de golos pelo United) e Ronaldo ainda fez o 2-0 mas viu o VAR tirar-lhe o golo por fora-de-jogo.





Na segunda metade, o capitão português ganhou uma grande penalidade que ele próprio converteu. Vigésimo quarto golo na temporada e décimo oitavo na Premier League, um dos melhore marcadores da Liga Inglesa.





A equipa treinada por Ralf Rangnick ainda chegou ao 3-0 por intermédio de Varane. Com este resultado, o Manchester United está no sexto lugar da Premier League, a três pontos do Tottenham e cinco do Arsenal, tendo mais dois jogos que os rivais de Londres. Os lugares de acesso à Liga dos Campeões continuam longe do Teatro dos Sonhos.