Premier League. West Bromwich vence Southampton por 3-0

No primeiro jogo do dia, o West Bromwich, quiçá embalado pela estrondosa vitória em Stamford Bridge por 5-2, na jornada anterior, voltou a vencer por três golos de diferença, desta vez na receção ao Southampton.



O primeiro golo, que colocou a equipa no rumo da vitória, foi marcado pelo luso-brasileiro Matheus Pereira, jogador que fez toda a formação no Sporting e que chegou à equipa principal, na execução de um penálti, aos 32 minutos.



Três minutos depois, o segundo tento foi da autoria do médio escocês Matt Phillips, e quem fechou a contagem foi o avançado irlandês Callum Robinson, aos 69.



Nos descontos, aos 90+4 minutos, o Souhampton ainda desperdiçou um penálti, por James Ward-Prowse.



Com estes dois triunfos consecutivos, o West Brom volta a alimentar o sonho da permanência, seguindo no 19.º e penúltimo lugar, com 24 pontos, menos dois do que o Fulham, 18.º, com 26, e menos seis do que o Newcastle, que soma 32 e é o 17.º e primeiro acima da "linha de água".



A tabela é liderada pelo Manchester City, com 74 pontos (mais um jogo), seguido do Manchester United, com 63, do Leicester, com 56, e do West Ham, que fecha os lugares de acesso à Liga dos Campeões, com 55. O Chelsea, adversário do FC Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões Europeus, é quinto, com 54.