Presidente da FIFA eleito membro do Comité Olímpico Internacional

Infantino, de 49 anos, é presidente do organismo de cúpula do futebol mundial desde fevereiro de 2016, depois de suceder a Blatter, suspenso por corrupção, que foi membro do COI entre 1999 e 2015.



O suíço não pediu a renovação do mandato junto do órgão olímpico, devido à crise que então se desenrolava no seio da FIFA, com o futebol a voltar ao COI pela mão de Infantino, que recebeu 63 votos a favor, entre 79 votantes, com 13 contra e três abstenções.



Ao lado do Infantino, foram eleitos o presidente da Federação Internacional de Ténis, o norte-americano David Haggerty, e o antigo campeão olímpico de judo e atual líder do Comité Olímpico do Japão, Yasuhiro Yamashita.