Presidente da República felicita Cristiano Ronaldo

Lusa 23 Out, 2017, 21:27 | Futebol Internacional

"O Presidente da República saúda Cristiano Ronaldo pela eleição como melhor jogador do ano 2017, esta noite, em Londres, na Gala da FIFA", pode ler-se, em nota publicada na página de Belém na Internet.

Cristiano Ronaldo foi hoje eleito pela quinta vez o melhor futebolista do ano da FIFA, prémio agora designado `The Best`, igualando o `penta` do argentino Lionel Messi.

Depois dos triunfos em 2008, 2013, 2015 e 2016, o jogador do Real Madrid venceu o prémio referente à época 2016/17, já que a votação estava o período compreendido entre 20 de novembro de 2016 e 02 de julho de 2017, no qual Ronaldo marcou 39 golos, em 40 jogos.

Além de Ronaldo, eram finalistas o argentino Lionel Messi (FC Barcelona), eleito o melhor em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014, e o brasileiro Neymar, pelo qual o Paris Saint-Germain pagou ao `Barça` 222 milhões de euros no último defeso.

A eleição do `The Best`, anunciada hoje numa cerimónia realizada em Londres, foi feita pelos selecionadores nacionais, os `capitães` das seleções, jornalistas e público, que votaram entre 21 de agosto e 07 de setembro.