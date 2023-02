Presidente da República saúda "passo inédito no desporto português"

"O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicita muito calorosamente a seleção nacional feminina acabada de apurar-se para a fase final do Mundial de futebol, num passo inédito no desporto português", declarou o chefe de Estado.

Numa nota enviada à agência Lusa, refere-se que "o Presidente, tal como o fez com as seleções masculinas, irá recebê-la em Belém", não avançando ainda uma data para esta receção na sua residência oficial, em Lisboa.

Posteriormente, em declarações aos jornalistas no Picadeiro Real, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa informou que as jogadoras chegam a Portugal "na sexta-feira", mas ainda não "se sabe a que horas".

"Portanto, ou na sexta ou no sábado já combinei com o senhor presidente da Federação [Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes] recebê-las", disse.

Marcelo reiterou que a qualificação da seleção feminina de futebol para o Mundial é um "facto inédito".

"É um momento muito importante para a igualdade entre mulheres e homens, também no futebol. E lá estaremos todos em espírito, e os que pudermos presencialmente, ou na Austrália ou na Nova Zelândia, a acompanhar a seleção", disse.

A seleção portuguesa feminina de futebol qualificou-se hoje para o Mundial de 2023, ao vencer os Camarões por 2-1, na final do Grupo A do Play-off Intercontinental, em Hamilton, na Nova Zelândia.

Uma grande penalidade apontada por Carole Costa, aos 90+4 minutos, selou a inédita qualificação lusa, depois de, aos 89, a camaronesa Ajara Nchout ter `anulado` o tento inicial de Portugal, apontado por Diana Gomes, aos 22.

As comandadas de Francisco Neto juntam-se no Grupo E aos vice-campeões em título Países Baixos (23 de julho), ao Vietname (27) e aos detentores do troféu Estados Unidos (01 de agosto), de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.