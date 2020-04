Presidente das Ligas Europeias defende conclusão da época "se for possível"

"[Michel D'Hooghe] Devia ter guardado a opinião para si mesmo. É preciso entender o contexto de cada país. Sendo alguém que integra a FIFA, não é uma opinião pessoal, mas sim uma mensagem da FIFA", afirmou Lars-Christer Olsson, durante uma videoconferência organizada pela Soccerex.



Na terça-feira, o presidente do Comité Médico da FIFA, o belga Michel D'Hooghe, defendeu, em declarações à cadeia de televisão britânica SkySports, que o futebol não deve regressar antes de setembro e assumiu que "é preciso ter mais paciência" face à crise mundial de saúde pública provocada pelo novo coronavírus.



Lars-Christer Olsson retorquiu as afirmações do dirigente da FIFA, considerando que o regresso dos campeonatos, "caso haja condições para tal, vai permitir que cada país garanta a integridade da competição local, mas também das competições internacionais, uma vez que os clubes se qualificariam com base no mérito desportivo".



"Acredito que todos na Europa são favoráveis à conclusão das competições, se as questões de saúde assim o permitirem. Se não for possível, é preciso encontrar alternativas", referiu o sueco, salientando os "problemas financeiros" por que alguns clubes europeus estão a passar, devido à paragem das competições.



De resto, para Olsson, esta crise mundial "vai influenciar a elaboração dos calendários nos próximos dois ou três anos", sendo que provas como o Euro2020 e a Copa América, por exemplo, tiveram de ser adiadas para o próximo ano, devido à pandemia de covid-19.



Os campeonatos de futebol de França e Holanda foram, entretanto, cancelados, enquanto países como Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal preparam o regresso à competição.



