Presidente do Bayern Munique acredita na permanência de Lewandowski

“Estamos numa situação privilegiada e não temos urgências financeiras. Queremos que os melhores jogadores continuem connosco e o Robert é um dos melhores. Portanto, estou certo de que continuará connosco na próxima temporada”, disse Herbert Hainer, em entrevista publicada hoje no jornal Bild.



De resto, Hainer salientou que o jogador tem mais um ano de contrato com os campeões alemães, até junho de 2023.



“Um contrato é um contrato. O que seria agora se um jogador decidisse terminar um contrato de forma unilateral, enquanto os clubes têm de lhes pagar tudo até ao último dia? Fiquei surpreendido com as declarações do Robert. No seu lugar, não as teria feito”, vincou o presidente do clube.



Robert Lewandowski, de 33 anos, revelou no início da semana, durante a concentração da seleção polaca, que o seu percurso no Bayern chegou ao fim, após oito temporadas no emblema bávaro.



“Uma coisa é certa hoje: a minha história com o Bayern chegou ao seu final. Não consigo imaginar mais cooperação com o clube, depois do que aconteceu nos últimos meses. Penso que a transferência será o melhor para todas as partes. Acredito que o Bayern não me vá colocar entraves, só porque pode”, disse Lewandowski, na segunda-feira.



A imprensa alemã já indicou que o empresário do internacional polaco, Pini Zahavi, tem um acordo verbal com o FC Barcelona, prevendo um contrato de três épocas entre o avançado e o clube espanhol, que poderia pagar 40 milhões de euros pela transferência.



O avançado, vencedor do prémio da FIFA para melhor futebolista em 2020 e 2021, foi o melhor marcador da Liga alemã em sete ocasiões, seis das quais ao serviço do Bayern, e arrecadou também a Bota de Ouro, que premeia o máximo goleador nos campeonatos europeus, em 2021 e 2022.



Antes do Bayern, o futebolista representou durante quatro épocas o Borussia Dortmund, contabilizando nas duas equipas um total de 312 golos na Bundesliga, e um total de 447 golos marcados em todas as competições.