Presidente do FC Barcelona assegura continuidade de Lionel Messi

RTP 05 Set, 2017, 12:09 / atualizado em 05 Set, 2017, 12:10 | Futebol Internacional

Lionel Messi, de 30 anos, cujo contrato termina em junho de 2018, ainda não renovou até 2021, deixando preocupados os adeptos, que ainda estão a recuperar da saída de Neymar para o Paris-Saint German, no início de agosto.



Bartomeu disse que não existe necessidade de sofrer por causa de Messi, pois existe "um princípio de acordo" e só falta a assinatura. "Tivemos problemas de agendamento até agora, mas acho que faremos isso antes de dezembro", acrescentou.



A demora na renovação do atleta é mais uma das críticas que os sócios têm vindo a apontar à direção do clube. O internacional argentino, que completou toda a carreira profissional no FC Barcelona, com este novo contrato deve estar vinculado ao clube até aos 34 anos.



Além do argentino, outro jogador que termina contrato em junho de 2018 é o espanhol Andrés Iniesta, mas o presidente disse que existe um acordo para estender o contrato e espera concretizá-lo nas próximas semanas.



"Queremos que [Iniesta] termine a sua carreira aqui e decida quando quiser terminá-la. A ideia é ele ter um contrato indefinido que se pode estender, automaticamente, de ano para ano", concluiu o presidente.



O FC Barcelona, clube no qual estão os internacionais portugueses André Gomes e Nélson Semedo, é um dos adversários do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões.