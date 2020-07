Presidente do FC Barcelona não está preocupado com o futuro de Messi

“Não estou preocupado com o futuro de Messi [que termina o contrato em 2021]. Leo sempre disse que quer retirar-se aqui e estou convencido de que será esse o caso”, adiantou Josep Maria Bartomeu, em declarações à RAC1 e Catalunya Ràdio.



O presidente do FC Barcelona reconhece que, face à proximidade do fim do contrato do jogador argentino, o clube “tem a obrigação de o renovar”, pois “Messi é o melhor jogador da história” e “a sua vontade é também de continuar”.



De acordo com alguns órgãos de comunicação social espanhóis, o futebolista argentino está desagradado com a direção do FC Barcelona e suspendeu as negociações de renovação, podendo sair a custo zero no final do contrato, em junho de 2021.



O emblema catalão vive momentos conturbados após a publicação de um relatório de uma auditoria ao denominado ‘Barçagate’, que se refere a um caso de uma campanha difamatória nas redes sociais contra alguns elementos do clube, Messi incluído, e em defesa de Bartomeu.