Presidente do Nápoles garante saída do nigeriano Victor Osimhen no final da época

O avançado internacional nigeriano Victor Osimhen vai deixar o Nápoles no final da temporada, ao fim de quatro épocas, revelou hoje o presidente do atual nono classificado do campeonato italiano de futebol.

“Sabemos de tudo isto [da saída do clube] desde o verão passado, razão pela qual as negociações para a prorrogação do seu contrato, certamente amigáveis, foram tão longas”, declarou Aurelio de Laurentiis, após uma reunião da Liga transalpina.



E acrescentou: “Sabemos que ele irá para o Real Madrid, ou para o Paris Saint-Germain, ou para um clube inglês”.



Atualmente ao serviço da seleção nigeriana, comandada pelo português José Peseiro, na Taça das Nações Africanas, Osimhen, de 25 anos, tem contrato com os napolitanos até junho de 2026 - renovou em dezembro último -, tendo uma cláusula de rescisão fixada nos 130 milhões de euros.



Por outro lado, questionado sobre a possibilidade de o luso José Mourinho treinar o Nápoles, que este ano está arredado da luta pelo título, que conquistou na época passada, tendo sido também eliminado da Taça de Itália, De Laurentiis rejeitou, mas deixou elogios ao ex-treinador da Roma.



“Mourinho em Nápoles não é novidade. Esteve na Roma, agora está livre, é um grande treinador e muito simpático. Faz parte da história do futebol. O seu destino irá, sem dúvida, acontecer fora de Itália”, manifestou o dirigente, que despediu o francês Rudi Garcia ao fim de quatro meses, em meados de novembro, antes de confiar o ‘leme’ da sua equipa a Walter Mazzarri até ao final da época.