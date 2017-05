Presidente do Paris Saint-Germain garante treinador Unai Emery a "200 por cento"

Lusa 28 Mai, 2017, 11:13 / atualizado em 28 Mai, 2017, 11:14 | Futebol Internacional

A garantia foi dada depois do PSG ter conquistado a Taça de França, graças à vitória por 1-0 sobre o Angers.



Desta forma, Nasser Al-Khelaïfi desmentiu as notícias que falam do interesse do Paris Saint-Germain em contratar Jorge Jesus, treinador do Sporting, para o comando técnico do clube parisiense.



“[Unai Emery] Vai continuar connosco, tenho 200 por cento de certeza. Ele está contente aqui e nós estamos contentes com ele. Vai continuar a trabalhar aqui”, assegurou o proprietário do clube francês, que perdeu o título para o Mónaco, treinado por Leonardo Jardim.



Apesar de ter conquistado três títulos esta época (Taça de França, Taça da Liga e Supertaça), Nasser Al-Khelaïfi admitiu que esta “não foi a melhor temporada” para o emblema parisiense.



“Não está mal, mas queríamos mais. Há muitas coisas para mudar, mas não é o momento próprio para falar””, rematou o dirigente.