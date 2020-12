Presidente turco condena observação "racista" e pede à UEFA que puna os árbitros

"Condeno veementemente as observações racistas feitas contra Pierre Webo, membro da equipa técnica do Basaksehir, e estou convencido de que a UEFA irá tomar as medidas necessárias", escreveu Erdogan no Twitter.

O encontro Paris Saint-Germain-Basaksehir, da sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, foi hoje interrompido por alegado insulto racista do quarto árbitro a um elemento da equipa técnica turca.

O incidente ocorreu aos 14 minutos do jogo, quando o quarto árbitro, o romeno Sebastian Costantin Coltescu, deu sinal ao árbitro principal, o seu compatriota Ovidiu Hategan, para expulsar o treinador adjunto do Basaksehir Pierre Webo, tendo este se queixado que o elemento da equipa de arbitragem utilizou a expressão `negro`, recusando-se a sair do campo e questionando: "Where is the `negro`? (Onde está o `negro`)."

Após vários minutos, o `staff` da equipa turca e os jogadores, seguidos pelos do PSG, decidiram abandonar o relvado, numa altura em que o jogo estava empatado 0-0.

A UEFA ainda não tornou oficial a interrupção definitiva do jogo.