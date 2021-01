Primeira vitória de Tuchel no Chelsea

Depois do empate a zero na receção ao Wolverhampton, na quarta-feira, os londrinos voltaram a não sofrer golos, mas desta vez marcaram dois, um em cada parte.



O lateral direito e ‘capitão’ César Azpilicueta correu todo o campo para receber a assistência de Callum Hudson-Odoi e inaugural o marcador com um remate colocado de pé direito, já perto do intervalo, aos 40 minutos.



Na segunda parte, foi a vez do compatriota Marcos Alonso, o lateral esquerdo, marcar o segundo, aos 84 minutos, com grande classe, ao dominar a bola em plena área, ajeitá-la e ‘fuzilar’ de pé esquerdo, sem hipóteses para Nick Pope.



Com este triunfo, o Chelsea passou a somar 33 pontos e subiu, provisoriamente, ao sétimo lugar, em igualdade com o Tottenham, sexto, e o Everton, oitavo. Por seu lado, o Burnley é 16.º, com 22, oito acima da ‘linha de água’.