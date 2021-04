Primeiro hat-trick de Chris Woods na goleada do Burnley ao Wolves

O jogador de 29 anos conseguiu o seu primeiro ‘hat-trick’ na Premier League, ao 132.º jogo, ao marcar de pé direito aos 15 e 21 minutos e de cabeça, na sequência de um canto, aos 44, sentenciando, praticamente, o jogo antes do intervalo.



Na segunda parte, o Burnley limitou-se a controlar as investidas dos anfitriões, mas ainda conseguiu um quarto golo, agora por intermédio de Ashley Westwood, que faturou aos 85 minutos, servido pelo ‘inevitável’ Woods.



Na formação da casa, o treinador português Nuno Espírito Santo fez entrar de início os compatriotas Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves e Daniel Podence e ainda lançou, na segunda parte, Fábio Silva e Vítor Ferreira.



Com esta golada, o Burnley saltou, à condição, para o 14.º lugar, com 36 pontos, enquanto o Wolverhampton manteve-se no 12.º, com 41.