Proença fala sobre modelo de negócio do futebol português

Na intervenção, Proença considerou que esse modelo se baseia na criação de talento e que o seu êxito faz de Portugal um dos principais exportadores de jogadores para os principais campeonatos europeus e de treinadores para todo o Mundo, como são os casos dos seis portugueses que orientam equipas no Brasileirão.O líder da Liga detalhou, também, o processo de centralização dos direitos audiovisuais e os desafios que a Liga Portugal e os clubes enfrentarão, e que estão plasmados no Plano Estratégico para o quadriénio 2023-27.A Liga portuguesa foi uma de quatro europeias a marcar presença no evento, juntamente com a Bundesliga (Alemanha), a La Liga (Espanha) e a Serie A (Itália).”, salientou Pedro Proença, no final da sua intervenção.