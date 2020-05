Proibido trocar camisolas e cuspir na "Premier League"

De acordo com a edição desta quinta-feira do jornal britânico The Telegraph, estas medidas fazem parte do protocolo que os organizadores da "Premier League" querem implementar na competição e que irá ser discutido pelas 20 equipas que disputam a prova.



O uso de campos neutros, a redução da duração dos jogos e a identificação das garrafas de água por cada jogador são outras medidas propostas para viabilizar o reinício da competição.



Caso o protocolo seja aprovado, as medidas serão logo implementadas nas sessões de treino das equipas, três, quatro semanas antes da realização dos jogos, para ajudar os jogadores a adaptarem-se à nova realidade.



Além de passar a ser proibido, o cuspir poderá mesmo ser sancionado pelos árbitros, ideia que recentemente foi avançada pela própria FIFA.



Inicialmente, o protocolo da "Premier League" para a covid-19 aponta só para os restantes jogos da época 2019/2020, mas poderá ser estendido até final do ano, de acordo com a progressão na luta contra o novo coronavírus.



Na sexta-feira, os clubes do primeiro escalão inglês voltam a reunir-se, numa altura em que os organizadores da competição estão em conversações com especialistas médicos e com o governo britânico para tentar retomar o futebol em junho e disputar os 92 jogos que faltam para terminar a edição 2019/20 da ‘Premier League’.



A competição foi interrompida no início de março devido à pandemia da covid-19, numa altura em que o Liverpool tinha caminho livre para ser campeão, já que lidera a prova com mais 25 pontos que o Manchester City, de Bernardo Silva e João Cancelo.