Proteção Civil apela ao cumprimento das regras na Área Metropolitana do Porto

"Covid-19: Cumpra regras de segurança. Use sempre máscara. Mantenha distancia social. Proibido consumir álcool via publica / Info: covid19estamoson.gov.pt /ANEPC", lê-se no `sms` que está a circular desde cerca das 12:00 na AMP.

A iniciativa é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e de acordo com o MAI a mensagem foi também transmitida em inglês.

O SMS de apelo está foi distribuído por todos os telemóveis nacionais e estrangeiros que se encontram na AMP.

O Porto acolhe esta noite a final da Liga dos Campeões de futebol.

O jogo, que opõem as equipas inglesas Manchester City e Chelsea, começa às 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, com um terço da lotação e arbitragem do espanhol Mateu Lahoz.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.524.960 mortos no mundo, resultantes de mais de 169,3 milhões de casos de infeção, equanto em Portugal morreram 17.023 pessoas dos 848.213 casos de infeção confirmados.