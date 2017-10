PSG bate Nice e alarga vantagem na liderança em França

Lusa 27 Out, 2017, 22:43 | Futebol Internacional

O arranque da 11.ª jornada, no Parque dos Príncipes, viu o PSG adiantar-se cedo no marcador, já que o uruguaio Edinson Cavani fez o primeiro do jogo logo aos três minutos.



O mesmo jogador 'bisou', aos 31, passando a contabilizar 11 golos no campeonato, um número só superado pelos 13 golos que já tem o colombiano Radamel Falcao, do Mónaco.



Com Neymar de fora por castigo, foi o argentino Di Maria o grande desequilibrador, fazendo a assistência para os dois golos da primeira parte.



Claramente dominado, o Nice ainda viu o adversário chegar aos 3-0, aos 52 minutos - um autogolo de Dante, numa jogada infeliz em que tentava afastar o remate de Daniel Alves.



O Paris Saint-Germain atinge os 29 pontos, mais sete do que o Mónaco, que só joga no sábado, em Bordéus.