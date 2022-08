PSG dá sete ao Lille de Paulo Fonseca

Num autêntico ‘festival’ ofensivo da formação da capital francesa, destaque para o ‘hat trick’ de Mbappé, que abriu o marcador logo aos oito segundos, igualando o mais rápido registo de um golo da Liga francesa, primeiro alcançado por Michel Rio, pelo Caen, em 1992.



Depois desse ‘chapéu’ a Léo Jardim, após grande passe do argentino Messi, acabou a fechar a ‘festa’, aos 66 e aos 87, em ambos os casos a passe do brasileiro Neymar, que fez dois: aos 43 e aos 52, chegando aos sete golos no campeonato.



Messi também marcou, aos 27 e a passe do português Nuno Mendes, e Hakimi recebeu um passe de Neymar para ‘faturar’, aos 39, com Vitinha titular no PSG e Danilo Pereira e Renato Sanches suplentes utilizados.



Na equipa do técnico luso, que perdeu pela primeira vez ao comando dos ‘dogues’, só um tento de Bamba, aos 54, serviu de ‘consolo’, com José Fonte como ‘capitão’ e Tiago Djaló lançado aos 71.



O domínio foi de tal forma absoluta que Clement Turpin, o árbitro do encontro, nem deixou o encontro chegar aos 90 minutos, apitando antes do final do tempo regulamentar, e o PSG lidera, com nove pontos, 17 golos marcados e apenas três sofridos até aqui. Só o Lyon, com um jogo a menos, os pode igualar no topo da tabela.



Do lado do Lille, são quatro os pontos somados até aqui, situando-se no 12.º posto.



Nos restantes jogos do dia, destaque para o Clermont, que chegou aos seis pontos ao vencer em casa o Nice (1-0), enquanto o Brest, com Mathias Pereira Lage titular, foi vencer por 3-1 ao reduto do Angers, a primeira vitória nesta edição da Ligue 1.



Num jogo com quatro expulsões, duas para cada lado, o Auxerre ‘arrancou’ uma vitória, com reviravolta no reduto do Montpellier, por 2-1.



Estrasburgo e Reims empataram a uma bola, com as duas formações ainda sem vencer para o campeonato, no qual o Rennes conseguiu o primeiro triunfo, ao bater em casa o Ajaccio por 2-1.