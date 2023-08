PSG dececiona na estreia na Ligue 1 com Gonçalo Ramos a titular

Além de Ramos, cuja titularidade surpreendeu na medida em que a sua contratação ao Benfica foi muito recente, o PSG não apresentou, como já se esperava, as suas duas maiores figuras, Kylian Mbappé e Neymar, que ainda podem sair do clube nesta ‘janela’ de transferências de verão.



No primeiro jogo oficial do técnico Luis Enrique, o PSG dominou, teve 75% de posse de bola, mas apenas dois remates enquadrados à baliza, um deles de Gonçalo Ramos, aos oito minutos, que só não deu golo porque o guarda-redes suíço Yvon Mvogo fez uma defesa fantástica.



No ‘onze’ do campeão francês, que entrou com o ‘pé esquerdo’ no campeonato, entraram mais dois jogadores portugueses, Danilo Pereira, que foi capitão e jogou os 90 minutos, tal como Ramos, e o médio Vitinha, que seria substituído aos 68, pelo espanhol Fabian Ruiz.



(Com Lusa)