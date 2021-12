PSG deixa dois pontos em Lorient mas mantém liderança

O PSG confirmou o que já se sabia: é "campeão de inverno", com um avanço impressionante de 13 pontos sobre o Nice e o Marselha - no primeiro ano de Messi na equipa, tem todas as condições para reconquistar o título.A perder desde o minuto 40, golo de Monconduit, o PSG viu-se em inferioridade numérica aos 86 minutos, por expulsão do espanhol Sergio Ramos, altura em que se temia o pior para o "onze" da capital.Mas não foi tanto assim e, aos 90+1, o marroquino Hakimi serviu para golo o argentino Mauro Icardi, atenuando a má noite de Messi e parceiros, sem Neymar (lesão) e Mbappé (castigo).Nuno Mendes foi o único português em jogo, rendido ao intervalo por Sergio Ramos, quando Mauricio Pochettino procurou uma opção mais ofensiva.