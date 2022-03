PSG derrotado no Mónaco

Três dias depois de ser eliminado pelo Sporting de Braga na Liga Europa, o Mónaco apareceu transfigurado em termos exibicionais, e com o extremo português Gelson Martins em campo ‘banalizou’ o destacado líder da Ligue 1.



Na equipa da capital, sem Messi, com gripe, estiveram em campo os internacionais portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira, mas que, tal como a generalidade dos seus companheiros, limitaram-se a fazer figura de corpo presente.



Foi demasiado futebol dos monegascos, com golos do melhor marcador da Ligue 1, Ben Yedder, aos 25 e 82 minutos, este de grande penalidade, chegando aos 24 golos, e de Kevin Volland, aos 68, poucos minutos depois de entrar para substituir Gelson Martins.



O Paris Saint-Germain, muito criticado por nova eliminação na Liga dos Campeões – desta vez diante do Real Madrid -, volta a mostrar que é uma equipa demasiado inconstante, que lidera por larga margem a Liga francesa muito por incapacidade dos adversários internos.



Com forte investimento a cada um ano, num plantel com Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi e Messi, além de Verrati, Hakimi, Marquinhos ou Donnarumma, a equipa treinada por Maurício Pochettino parece ter pouca ambição para tanta qualidade.



Na Ligue 1 e apesar da derrota de hoje, a equipa não parece ‘afetada’, face à vantagem de 15 pontos para Marselha e Nice, que hoje se defrontam, também em jogo da 29.ª jornada.



Já o Mónaco, que vence depois de três derrotas consecutivas, na Liga (Estrasburgo) e na Liga Europa (Sporting de Braga), segue em sétimo lugar, a três pontos da zona europeia e do Estrasburgo, que hoje visita o Lorient (17.º).