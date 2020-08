PSG despede-se da "lenda" Thiago Silva que "perdurará para sempre no clube"

Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, deixou palavras muito elogiosas ao experiente defesa central, de 35 anos, que, segundo alguns meios de comunicação, pode estar a caminho dos ingleses do Chelsea.



"Thiago, obrigado por estes oito anos memoráveis, cheios de memórias duradouras e pelo teu envolvimento e devoção. Tu serás para sempre um dos maiores jogadores da história e o teu 'status' lendário aqui no Paris Saint-Germain perdurará para sempre", disse o dirigente, citado em comunicado do clube.



Também Thiago Silva, que realizou o último encontro com a camisola do PSG na final da Liga dos Campeões 2019/20, perdida (1-0) para Bayern Munique, em Lisboa, despediu-se da cidade de Paris e do campeão gaulês, pelo qual conquistou sete Ligas, cinco Taças, seis Taças da Liga e cinco Supertaças.



"Hoje termina um ciclo. Depois de oito anos no PSG, eu gostaria de agradecer aos meus colegas de equipa, a toda a equipa técnica e direção, aos adeptos, à minha família, a Deus e aos meus amigos, por todos estes felizes anos que vivemos na Cidade Luz, escreveu o central brasileiro, na quarta-feira, na rede social Instagram.



Com o emblema do PSG ao peito, Thiago Silva realizou 315 partidas, 293 como capitão, e está, agora, muito perto de rumar à Premier League, para representar os 'blues' nas próximas duas épocas, segundo avançam a Sky Sports e o The Daily Mirror.