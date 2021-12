PSG dilata liderança em França com "bis" de Mbappé ao Mónaco

Kyllian Mbappé, ex-jogador dos monegascos, foi a grande figura do encontro, ao marcar os dois golos, aos 12 e 45 minutos, o primeiro de grande penalidade, para um total de nove na prova.



A formação forasteira poderia ter-se adiantado logo aos dois minutos, mas Sofiane Diop acertou no poste direito, para, aos nove, Sidibé pisar Di Maria na área e ‘oferecer’ um penálti aos parisienses, que Mbappé não desperdiçou.



Os forasteiros não desmoronaram e deram sempre luta na primeira parte, só que, aos 45 minutos, Messi recuperou uma boa no meio-campo, correu para a área e assistiu Mbappé, que ‘bisou’ com um remate fora do alcance do guarda-redes contrário.



A segunda parte foi completamente diferente, já que o PSG foi dominador absoluto e esteve sempre mais perto do terceiro golo, que Messi quase conseguiu, nomeadamente aos 71 e 80 minutos.



Por seu lado, o Mónaco, que contou com o português Gelson Martins até aos 85 minutos, apenas incomodou Donnarumma em remates do russo Golovin, mas nenhum que o jovem internacional italiano não pudesse deter.



Com este resultado, o Paris Saint-Germain passou a contar 45 pontos, contra 32, com menos um jogo, do Marselha, que subiu ao segundo lugar, ao vencer em Estrasburgo por 2-0.



Pelo contrário, o Rennes perdeu por 2-1 na receção ao Nice e caiu para o terceiro lugar, com 31 pontos, mais um do que a equipa pela qual foi batido na ronda 18.