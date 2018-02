PSG e Marselha "passeiam" nos "oitavos" da Taça de França

Mário Aleixo - RTP 07 Fev, 2018, 08:03 / atualizado em 07 Fev, 2018, 08:04 | Futebol Internacional

O Paris Saint-Germain e o Marselha, primeiro e segundo da Liga francesa de futebol, tiveram uma passagem sem problemas pelos oitavos de final da Taça de França, com goleadas fáceis no terreno dos seus adversários.



Os parisienses ganharam por 4-1 em casa do Sochaux, da segunda divisão, mas o Marselha fez ainda melhor, com 9-0 em Bourg-en-Bresse, também do segundo escalão.



Em destaque estiveram dois jogadores que já alinharam pelo Benfica, Ángel Di María e Kostas Mitroglou, com "hat-trick" nos jogos em que alinharam.



Sem Neymar, que no domingo festejou o 26º aniversário, acabou por ser o argentino Di María a dar nas vistas, com três golos, apontados logo no primeiro minuto e aos 58 e 62. O outro golo do PSG foi finalizado pelo uruguaio Cavani, aos 27.



O Sochaux ainda conseguiu empatar aos 13, golo de Martin, mas depois foi impotente para travar a goleada dos pupilos do espanhol Unai Emery.



Jogo de sentido único em Bourg-en-Bresse, onde por pouco o Marselha não chegou aos dois dígitos.



Numa equipa em que Rolando foi suplente não utilizado, o grego Mitroglou fez três golos, tantos quantos faturou o argentino Ocampos. Os outros três golos vieram do brasileiro Luiz Gustavo, de Payet e do camaronês N´Jie, estes dois últimos de grande penalidade.



Também o Auxerre, do segundo escalão, foi surpreendido em casa pelo Les Herbiers, do terceiro - venceram os visitantes por 3-0.



A Taça francesa prossegue esta quarta-feira, com mais quatro jogos, para se concluir quinta-feira, com o último jogo.