PSG empata em Marselha, mas segue confortável no topo da `Ligue 1`

Com os internacionais portugueses Nuno Mendes e Danilo a titulares, junto ao trio estelar composto por Messi, Neymar e Mbappé, o PSG não conseguiu desfazer ‘nulo’ diante do Marselha (quarto), e teve de lutar com menos um desde os 57 minutos, devido à expulsão do defesa lateral direito marroquino Hakimi.



O Lyon (nono), equipa do guarda-redes internacional português Anthony Lopes, visitou o Nice (terceiro) e foi derrotado, por 3-2, apesar de ter estado em vantagem até aos últimos minutos. Uma grande penalidade convertida por Delort, aos 89, e outro golo de Guessand, aos 90+3, garantiram a vitória caseira, por 3-2.



O Lens (segundo) recebeu e goleou o Metz (19.º) por 4-1, enquanto o Estrasburgo (12.º) foi batido na deslocação ao reduto do Rennes (quarto), por 1—0. Já o Lorient (11.º) e o Bordéus (12.º) empataram 1-1 na casa do primeiro.



O Troyes (15.º) foi ao recinto do Reims (16.º) vencer por 2-1, ao passo que o Mónaco (oitavo) recebeu e bateu o Montpellier (13.º), por 3-1, com o derradeiro tento a ser alcançado pelo português Gelson Martins, aos 62 minutos.